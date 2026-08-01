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В Пензе подросток предстанет перед судом за передачу другому человеку банковской карты и доступа к ней

11:02 | 01.08.2026 | Криминал

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Пенза, 1 августа 2026. PenzaNews. 17-летний подросток из Пензы предстанет перед судом по обвинению в передаче другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе подросток предстанет перед судом за передачу другому человеку банковской карты и доступа к ней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2025 году обвиняемый, желая заработать незаконным путем, в ходе переписки в одном из мессенджеров согласился продать банковскую карту. 5 ноября 2025 года несовершеннолетний встретился с молодым человеком, с которым его познакомил приятель, и предложил передать его банковскую карту за денежное вознаграждение. Молодой человек ответил согласием и передал свою банковскую карту, сообщив сведения для доступа к ней, за что получил от несовершеннолетнего 2 тыс. рублей. Подросток поменял ПИН-код и привязал карту к новому абонентскому номеру и передал сведения для доступа к электронной карте в мобильном банковском приложении третьему лицу в ходе переписки в сети интернет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что за это юноша получил 5,9 тыс. рублей.

«Впоследствии с помощью расчетного счета незаконно приобретенной банковской карты осуществлены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 460 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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