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Олег Мельниченко поблагодарил волонтеров за поддержку участников СВО

10:26 | 01.08.2026 | Общество

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Пенза, 1 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил волонтеров за поддержку участников специальной военной операции и помощь фронту.

Олег Мельниченко поблагодарил волонтеров за поддержку участников СВО

Фото: Pnzreg.ru

В ходе мероприятия, состоявшегося в правительстве региона 31 июля, он отметил, что волонтерские группы действуют во всех городах и районных центрах Пензенской области.

«Люди вовлечены в поддержку защитников Родины. Мы видим здесь и мудрость старшего поколения, и энергию нашей молодежи. Мы представители разных народов: русские, татары, мордва, чуваши. Все мы разные, но нас объединяет одно большое искреннее желание — помогать фронту, помогать нашим защитникам. Спасибо каждому из вас за то, что вы здесь», — сказал он.

Глава региона отметил, что представителей нынешнего поколения россиян с их дедами и прадедами роднят испытания, которые им приходится проходить.

«Сегодня нацисты всей Европы снова пытаются сломать наш народ, разрушить нашу страну, но я уверен, что, как и в годы Великой Отечественной войны, мы не позволим этого сделать. Мы все работаем ради нашей победы и нового мира, который после нее наступит. У многих из вас в строю сыновья, братья, сослуживцы. Желаю вам здоровья, добра и душевного спокойствия, а нашим бойцам — скорейшего возвращения домой с победой, живыми и здоровыми», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, благодарностей губернатора были удостоены 80 волонтеров, помогающих фронту.


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