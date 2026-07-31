Оценка за поведение в школе направлена не на наказание — Лариса Казакова Образование

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Оценка за поведение, ввести которую в 2026-2027 учебном году планируется в 10 школах каждого региона России в порядке эксперимента, направлена не на наказание учеников. Об этом заявила министр образования Пензенской области Лариса Казакова.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Замечу, что оценка поведения направлена не на наказание учеников. Этот инструмент призван поощрить тех, кто ведет себя хорошо», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 31 июля.

Лариса Казакова пояснила, что вводится трехуровневая модель, в рамках которой поведение будет оцениваться как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое».

«Именно трехуровневая модель показала себя как самая удобная, понятная и прозрачная для всех», — подчеркнула она.

По мнению министра, важная роль отводится советникам директоров школ по воспитанию.

«Для них эта оценка станет маркером, поможет видеть динамику класса, выявлять зоны риска и своевременно корректировать работу, не дожидаясь конфликтов как между школьниками, так и между учениками и педагогами», — сказала Лариса Казакова, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минобразования Пензенской области.

В тексте уточняется, что вопрос о том, в каких именно школах региона будет введена оценка за поведение в предстоящем учебном году, решается.