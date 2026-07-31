Ликвидировано открытие горение на складе Wildberries под Пензой Происшествия

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Открытие горение на складе Wildberries под Пензой, на который рано утром 30 июля была совершена атака БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Открытое горение склада ликвидировано. Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 31 июля.

Глава региона добавил, что вертолет МЧС России, привлечение которого позволило значительно ускорить локализацию огня, завершил свою работу.

«На объекте остались несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций», — уточнил Олег Мельниченко.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рано утром 30 июля была совершена атака БПЛА на склад Wildberries под Пензой.

По словам губернатора Олега Мельниченко, несколько беспилотников удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра.

Пострадали четыре человека. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. В тот же день трое были отпущены из медицинских учреждений. Последний пострадавший был выписан 31 июля.

На месте происшествия возник пожар. Огнем было охвачено 62 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены свыше 100 человек, более 50 единиц спецтехники, два пожарных поезда и вертолет МЧС России.