Вступило в силу решение суда о выплате жителю Пензы компенсации после падения дерева на машину на трассе Общество

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Решение Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым ФКУ «Поволжуправтодор» выплатит более 350 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба жителю Пензы в связи с падением на его автомобиль дерева на федеральной трассе М5 «Урал», вступило в законную силу.

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«В Ленинский районный суд Пензы обратился житель Пензы с требованием о возмещении материального ущерба. В своем иске он указал, что 25 августа 2025 года припарковал принадлежащий ему автомобиль «Ford Focus» у дома 144А на улице Аустрина, а вернувшись через несколько часов, обнаружил на нем повреждения, образовавшиеся в результате падения дерева ввиду сильной ветреной погоды. У крыши автомобиля образовалась вмятина, разбито лобовое стекло с пассажирской стороны, зеркало заднего вида, находящееся в салоне, отлетело и разбилось, на багажнике — вмятины и царапины около 5 см, имелись и другие повреждения. Дерево, фрагмент которого упал на автомобиль, расположено на автомобильной дороге федерального значения М5 «Урал», выполнение работ по содержанию которой, возложено на ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В нем уточняется, что истец просил взыскать с учреждения ущерб в размере 350 тыс. 452 рублей 78 копеек и судебные расходы.

«Ответчик с требованиями не согласился, но не представил суду доказательства, подтверждающие отсутствие его вины в причинении ущерба истцу и того, что дерево упало в результате обстоятельств непреодолимой силы, умысла истца. Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования», — сказано в тексте.

Из сообщения следует, что на решение суда первой инстанции была подана апелляционная жалоба, которую облсуд оставил без удовлетворения.