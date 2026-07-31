В 2026 году общая инвестактивность замедлилась, но есть рост в отдельных сферах — Олег Мельниченко Экономика

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Общая инвестиционная активность в 2026 году в Пензенской области, как и в стране в целом, замедлилась, но есть рост в отдельных сферах. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Реализацию инвестпроектов обсудили на заседании областного правительства. За пять с небольшим лет в экономику региона инвестировано более 625 млрд. рублей. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Пензенская область поднялась на 16 место. Также аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг региона до уровня А, прогноз стабильный, что обусловлено существенным снижением госдолга региона и долговой нагрузки. В текущем году общая инвестиционная активность как в стране, так и в регионе немного замедлилась, но есть рост в отдельных сферах. В I квартале отмечаем увеличение в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов — почти в 2,5 раза, в образовании — на 61%, в сельском хозяйстве — на 4%», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 31 июля.

Он отметил, что среди планируемых к реализации инвестпроектов в сфере АПК — строительство двух молочно-товарных и двух комплексов для молодняка компании «Русмолко» и животноводческого комплекса ГК «РостАгро».

«В перспективе это увеличение поголовья и объемов молока», — пояснил глава региона.

Олег Мельниченко сообщил, что также есть намерение построить в Пензе зарядный хаб для грузовых автомобилей.

«Считаю это перспективным направлением, поручил областному Мингосимуществу оказать содействие в реализации проекта», — написал губернатор.

По его словам, в первой половине 2026 года каждый рубль господдержки принес в консолидированный бюджет Пензенской области 16,3 рубля налоговых отчислений.

«Нацелил сохранить этот уровень эффективности и продолжить системную работу», — добавил Олег Мельниченко.