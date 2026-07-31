Пензенец, пострадавший при атаке на склад Wildberries, выписан из больницы Общество

Пенза, 31 июля 2026. PenzaNews. Пензенец, пострадавший при атаке беспилотников на склад Wildberries 30 июля, выписан из больницы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Пензенец, пострадавший накануне при атаке укронацистских беспилотников на склад Wildberries, выписан из больницы домой», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 31 июля.

«Его состояние не вызывает у врачей опасений», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рано утром 30 июля была совершена атака БПЛА на склад Wildberries под Пензой. По словам губернатора Олега Мельниченко, несколько беспилотников удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра.

Пострадали четыре человека. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. В тот же день трое были отпущены из медицинских учреждений.

На месте происшествия возник пожар. Огнем было охвачено 62 тыс. кв. метров. К тушению были привлечены свыше 100 человек, более 50 единиц спецтехники, два пожарных поезда и вертолет МЧС России.