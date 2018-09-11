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Приехавший на заработки в Пензу гражданин Узбекистана обвиняется в убийстве

09:03 | 11.09.2018 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Гражданин Узбекистана 1970 года рождения, приехавший в Пензу на заработки, обвиняется в убийстве своего соотечественника. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Приехавший на заработки в Пензу гражданин Узбекистана обвиняется в убийстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что мужчины трудились на одной из городских строек.

«Днем 2 сентября приятели после работы зашли в кафе, где совместно употребляли спиртное. После возвращения домой между мужчинами возник конфликт на почве того, что потерпевший начал высказывать претензии, что его не устраивает работа и размер зарплаты. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый нанес несколько ударов рукой по лицу пострадавшего, а затем произвел захват шеи рукой. После этого злоумышленник вытащил приятеля на улицу, решив, что там он придет в себя», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что смерть мигранта наступила от механической асфиксии.

По ее словам, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, биологическая, судебно-психиатрическая экспертизы», — отметила представитель следственного управления.

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