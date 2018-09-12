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В Москве, Пензенской области и еще двух регионах изъяты наркотики на 30 млн. рублей

12:20 | 12.09.2018 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Около 15 кг синтетических наркотиков на сумму более 30 млн. рублей изъято в ходе обысков, проведенных в Москве, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях в рамках пресечения деятельности межрегиональной группы, занимавшейся сбытом запрещенных веществ в Приволжском федеральном округе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД России.

В Москве, Пензенской области и еще двух регионах изъяты наркотики на 30 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии полицейских, разветвленная сеть сбыта запрещенного вещества действовала на территории Ульяновской и Самарской областей. Курьер еженедельно привозил из Московской области крупную партию наркотика в Ульяновскую область, после чего запрещенное вещество передавалось на фасовку под более мелкие объемы и подготовку для реализации потребителю», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что члены группы общались между собой посредством сразу нескольких мессенджеров, а потребители, заказывающие синтетические наркотики в интернет-магазине, получали их через «закладки», которых злоумышленники обустраивали до 500 штук в день.

«Еженедельно организаторам незаконного бизнеса удавалось сбывать на территории Ульяновской области 3 кг запрещенных веществ. Доля присутствия на наркорынке Самарской области злоумышленникам за тот же период позволяла сбывать до 1,5 кг наркотика», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела задержаны 15 человек в возрасте от 19 лет до 61 года, 11 из них заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом, трое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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