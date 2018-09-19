Мошенник из соцсети расплатился картой пензенца за покупки в магазинах электроники Криминал

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Злоумышленник, обманом получивший доступ к персональным данным 33-летнего жителя Пензы, воспользовался его кредитной картой при оплате покупок в магазинах мобильной электроники. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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В ведомстве пояснили, что в группе в соцсети «ВКонтакте», посвященной банковскому продукту, гражданин написал о неначислении ему положенных бонусных баллов.

«Через несколько дней от неизвестного ранее пользователя он получил сообщение о том, что автор якобы является специалистом банка и готов зачислить ему бонусные баллы, но для этого необходимо назвать данные паспорта и номер телефона. После того, как гражданин передал запрашиваемые сведения, он обнаружил, что со счета его карты списано 34 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливается личность человека, причастного к совершению преступления.