EN
16:22:28 Среда, 19 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенник из соцсети расплатился картой пензенца за покупки в магазинах электроники

13:20 | 19.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Злоумышленник, обманом получивший доступ к персональным данным 33-летнего жителя Пензы, воспользовался его кредитной картой при оплате покупок в магазинах мобильной электроники. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Мошенник из соцсети расплатился картой пензенца за покупки в магазинах электроники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что в группе в соцсети «ВКонтакте», посвященной банковскому продукту, гражданин написал о неначислении ему положенных бонусных баллов.

«Через несколько дней от неизвестного ранее пользователя он получил сообщение о том, что автор якобы является специалистом банка и готов зачислить ему бонусные баллы, но для этого необходимо назвать данные паспорта и номер телефона. После того, как гражданин передал запрашиваемые сведения, он обнаружил, что со счета его карты списано 34 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливается личность человека, причастного к совершению преступления.

Загрузка...
Читайте также
Малый и средний бизнес перечислил в бюджет области больше налогов, чем ожидалось «МегаФон» и МТС отменили комиссию за денежные переводы между своими абонентами
В Пензе в суд направлено дело об избиении женщины до смерти деревянным бруском Мэр оценил ремонт в «Пензенских банях»
При подготовке котельной пензенских «Буртас» к зиме допущены нарушения — прокуратура Мужчина из Ингушетии осужден в Пензе за оправдание терроризма
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама