Житель Каменки обвиняется в сбыте взятой у родственницы поддельной купюры Криминал

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Обвинение в сбыте поддельной 5-тысячной купюры предъявлено 39-летнему жителю Каменки Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве пояснили, что сотрудники магазина на улице Центральной при пересчете выручки обратили внимание на банкноту достоинством в 5 тыс. рублей, имевшую признаки подделки.

«В частности, серия и номер купюры были нечеткими, а металлизированная защитная нить отслоилась от бумаги. О факте обнаружения фальшивых денежных знаков сообщили в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине, и установили личность злоумышленника. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном», — сказали в управлении.

В пресс-службе уточнили, что, по данным следствия, за несколько дней до инцидента в гости к семье мужчины из Москвы приехала родственница, которая привезла с собой деньги, переданные ей отцом на дорожные расходы, в том числе фальшивую банкноту.

«С этой купюрой девушка отправилась в магазин, где попыталась ею расплатиться, однако продавцы обратили внимание покупательницы на то, что купюра имеет признаки подделки, отказались ее принять и посоветовали обратиться в банк. Вернувшись домой, девушка рассказала об этом родственникам и сообщила, что намерена вернуть банкноту отцу, чтобы выяснить, откуда он взял фальшивку», — добавили в УМВД.

В полиции отметили, что на следующее утро мужчина решил приобрести алкоголь, без ведома родственницы залез в ее сумочку и обнаружил там поддельную банкноту, которую взял себе и отправился в магазин, чтобы разменять ее.

«В первой торговой организации ему сказали, что сдачи нет. Подозреваемый попытался использовать банкноту, чтобы пополнить счет карты своей супруги, однако банкомат каждый раз отказывался принять фальшивку, после чего злоумышленник направился в большой продуктовый магазин. Он взял бутылку винного напитка, пачку чая и сигареты, за которые расплатился на кассе поддельной купюрой», — сказали в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что детектор не выявил признаков фальшивки, но продавец усомнилась в подлинности банкноты по ряду внешних признаков и стала внимательно ее рассматривать.

«Покупатели, стоявшие в очереди, начали возмущаться действиями продавца, и она приняла банкноту, выдав подозреваемому сдачу в 4 тыс. 600 рублей. Подделку обнаружили только вечером», — пояснили в полиции.

Обвинение мужчине предъявлено по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».