В Мокшанском районе осужден виновник ДТП, скрывшийся после смерти пассажира Криминал

Мокшан, 25 октября 2018. PenzaNews. Житель села Дмитриевка Мокшанского района Пензенской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за смертельное ДТП, с места которого он скрылся, оставив погибшего пассажира.

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«В июле 2018 года, двигаясь по автодороге «Каменка — Дмитриевка — трасса М5 «Урал», мужчина не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части, врезался в деревянную опору линии электропередач и перевернулся. От полученных травм пассажир скончался на месте», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Мокшанского районного суда.

По его словам, после ДТП мужчина убедился, что его пассажир умер, и скрылся с места аварии, оставив труп; в полицию о случившемся он не сообщил.

«Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. Помимо основного наказания он лишен права управления транспортными средствами на 3 года», — добавил собеседник агентства.