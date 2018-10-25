EN
19:15:39 Четверг, 25 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Мокшанском районе осужден виновник ДТП, скрывшийся после смерти пассажира

15:05 | 25.10.2018 | Криминал

Печать

Мокшан, 25 октября 2018. PenzaNews. Житель села Дмитриевка Мокшанского района Пензенской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за смертельное ДТП, с места которого он скрылся, оставив погибшего пассажира.

В Мокшанском районе осужден виновник ДТП, скрывшийся после смерти пассажира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июле 2018 года, двигаясь по автодороге «Каменка — Дмитриевка — трасса М5 «Урал», мужчина не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части, врезался в деревянную опору линии электропередач и перевернулся. От полученных травм пассажир скончался на месте», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Мокшанского районного суда.

По его словам, после ДТП мужчина убедился, что его пассажир умер, и скрылся с места аварии, оставив труп; в полицию о случившемся он не сообщил.

«Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением. Помимо основного наказания он лишен права управления транспортными средствами на 3 года», — добавил собеседник агентства.

Загрузка...
Читайте также
Руководство пензенского реготделения «Единой России» поблагодарило Андрея Долова Бесхозяйный участок теплотрассы в центре Пензы признан собственностью города
«Ростелеком» проложил оптику к отдаленным пензенским амбулаториям Пензенский суд обязал «Саратовские авиалинии» выплатить пассажирке более 70 тыс. рублей
В Пензе демонтирована реклама, портившая облик города Финал спартакиады школьников по теннису в Пензе пройдет 26–27 октября
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама