В Пензе случайное знакомство обернулось для мужчины смертью Криминал

Пенза, 3 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины в квартире одного из домов на улице Ладожской в Пензе, в котором обвиняется его случайный знакомый.

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«По данным следствия, вечером 28 февраля мужчина 1972 года рождения распивал спиртное со своей сожительницей в квартире на улице Ладожской в Пензе. Незадолго до 23.00 они пошли в магазин, чтобы приобрести еще алкоголя. На улице пара встретила ранее незнакомого мужчину. Последний по их приглашению пошел к ним в гости. Втроем они продолжили застолье», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в процессе общения между мужчинами возник конфликт, и хозяин квартиры дважды ударил гостя ножом в грудь.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением сердца, осложнившихся острой кровопотерей. Хозяин квартиры задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила собеседница агентства.