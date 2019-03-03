В Никольском районе пенсионерка потеряла более 60 тыс. рублей при продаже квартиры Криминал

Никольск, 3 марта 2019. PenzaNews. 77-летняя жительница Никольского района Пензенской области лишилась более 60 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при продаже квартиры через интернет.

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«На сайте Avito.ru пенсионерка разместила объявление о продаже квартиры. Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонила неизвестная. Злоумышленница солгала, что желает приобрести недвижимость, и под предлогом перечисления задатка попросила продиктовать реквизиты карты и пройти к ближайшему банкомату», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что по инструкции мошенницы пожилая женщина выполнила ряд операций, после чего обнаружила списание 62 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.