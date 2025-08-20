В Пензенской области реализация пяти проектов комплексного развития территорий находится в активной фазе — губернатор Экономика

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Пензенской области находится в активной фазе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Перспективы комплексного развития территорий обсудили на заседании правительства Пензенской области. На 2025 год принято 10 решений по КРТ, подписано восемь договоров с инвесторами, пять проектов — в активной фазе строительства. Это ЖК «Лугометрия», улица Измайлова, улица Карпинского и микрорайон Заря в Пензе, а также поселок Нарышкино в Кузнецке», — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 19 августа.

Олег Мельниченко проинформировал, что поручил проработать вопрос об опережающем финансировании работ по строительству в «Лугометрии» школы на 550 мест, чтобы дети сели за парты 1 сентября 2026 года.

«Пензенской области в рамках лимитов казначейских инфраструктурных кредитов ЖКХ выделено 2,6 млрд. рублей. На 2025 год запланирована реализация двух инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ по строительству объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Кузнецке и Пензе на улицах Измайлова и Ново-Казанской, на 2026-2030 годы — в районе Окружной и микрорайоне Райки», — добавил губернатор.

По его словам, он поддержал инициативу о включении в договоры КРТ условий о строительстве и передаче муниципалитетам квартир в специализированный жилищный фонд для детей-сирот.

«Поручил министерству градостроительства и архитектуры определить стандарты и требования к такому жилью», — написал он.

Помимо этого, Олег Мельниченко потребовал, чтобы два министерства — градостроительства и архитектуры, а также ЖКХ и гражданской защиты населения — проработали вопрос о проектировании в многоквартирных домах помещений двойного назначения, которые могут использоваться как укрытия.

«Дополнительная защита никогда не будет лишней», — подчеркнул губернатор Пензенской области.