Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Павла Кашаева

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов выразили соболезнования родным и близким бывшего директора государственного архива Пензенской области, почетного архивиста Павла Кашаева, скончавшегося на 65-м году жизни.

«Павел Вячеславович родился 25 декабря 1960 года в Петропавловске-Камчатском. Окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института. Трудовую деятельность начал как учитель богословской средней школы Пензенской области. В 1988-1994 годах работал научным сотрудником пензенского государственного краеведческого музея. С 1997 года трудился в государственном архиве, прошел путь от заместителя начальника отдела до директора. С 2016 по 2021 годы возглавлял ГБУ «Государственный архив Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

В нем отмечается, что Павел Кашаев внес неоценимый вклад в присвоение Пензе звания города трудовой доблести.

«Под его руководством и при непосредственном участии сотрудниками архива были собраны и подготовлены необходимые документы, а также материалы, связанные с семьей защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Андрея Кижеватова», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что Павел Кашаев являлся автором множества краеведческих работ и статей, составителем сборников документов по истории региона, членом редколлегии журнала «Пензенское краеведение».

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Вячеславовича. Его труды навсегда оставят след в истории Пензенской области», — сказано в некрологе.