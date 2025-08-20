17:39:19 Среда, 20 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Павла Кашаева

12:05 | 20.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов выразили соболезнования родным и близким бывшего директора государственного архива Пензенской области, почетного архивиста Павла Кашаева, скончавшегося на 65-м году жизни.

Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Павла Кашаева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Павел Вячеславович родился 25 декабря 1960 года в Петропавловске-Камчатском. Окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института. Трудовую деятельность начал как учитель богословской средней школы Пензенской области. В 1988-1994 годах работал научным сотрудником пензенского государственного краеведческого музея. С 1997 года трудился в государственном архиве, прошел путь от заместителя начальника отдела до директора. С 2016 по 2021 годы возглавлял ГБУ «Государственный архив Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

В нем отмечается, что Павел Кашаев внес неоценимый вклад в присвоение Пензе звания города трудовой доблести.

«Под его руководством и при непосредственном участии сотрудниками архива были собраны и подготовлены необходимые документы, а также материалы, связанные с семьей защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Андрея Кижеватова», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что Павел Кашаев являлся автором множества краеведческих работ и статей, составителем сборников документов по истории региона, членом редколлегии журнала «Пензенское краеведение».

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Вячеславовича. Его труды навсегда оставят след в истории Пензенской области», — сказано в некрологе.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение
Олег Мельниченко в Мелитополе встретился с военнослужащими из Пензенской области В Заречном в пруд зоны отдыха «Лесная» добавили третью партию биологически активных препаратов против водорослей
В Кузнецке при воздушной тревоге и ракетной опасности жители смогут укрыться в подъездах с устройствами разблокировки дверей В Пензенской области мошенники стали использовать видеозвонки и отправлять гражданам в сообщениях вредоносные ссылки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама