Алексей Костин сообщил о завершении работ по созданию сквера у школы №222 в Заречном Общество

Заречный, 16 августа 2025. PenzaNews. Подрядчик завершил работы по созданию сквера около школы №222 в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Фото: T.me/kostin058

«На днях подрядчик завершил работы в сквере Молодежном, расположенном около 222-й школы. Мы постарались воплотить здесь все пожелания, с которыми к нам обращались жители этого микрорайона. Восстановили старые и проложили новые пешеходные дорожки, провели освещение, установили качели. Уверен, детям обязательно понравится большой красивый игровой комплекс в виде корабля. По просьбе жителей в центре сквера сделали асфальтовую площадку для проведения дворовых праздников, поставили лавочки и урны. На месте чернозема скоро появится уже специально посеянная свежая молодая травка», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 15 августа.

По словам Алексея Костина, за счет сложившейся экономии планируется разместить еще одну игровую площадку.