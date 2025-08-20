17:39:05 Среда, 20 августа
Строительство временной железной дороги в центре Пензы завершено на 80%

10:22 | 20.08.2025 | Общество

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Строительство временной железной дороги, обустройство которой ведется в рамках масштабных работ в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе, завершено на 80%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Строительство временной железной дороги в центре Пензы завершено на 80%

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«С одной стороны железнодорожные пути уже врезаны в действующую сеть, с другой стороны присоединение еще предстоит. Также над временной железной дорогой будет проведено переустройство контактной сети и сети сигнализации, централизации и блокировки», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что после запуска поездов по временному пути рабочие начнут разбирать старый однопутный путепровод.

«После окончания всех работ по реконструкции дорога под путепроводом по улицам Ерик, Транспортной, Горбатову переулку будет расширена до четырех полос, а он сам будет приведен к нормативу по габаритам», — уточняется в сообщении.


