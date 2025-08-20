17:39:12 Среда, 20 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов провел прием граждан

11:01 | 20.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов провел прием граждан в мэрии.

Олег Денисов провел прием граждан

Фото: Penza-gorod.ru

Одной из первых к нему обратилась жительница микрорайона Заря, которая озвучила просьбу об отсыпке дороги на улице Велозаводской и поинтересовалась сроками завершения работ по обустройству уличного освещения.

«В настоящее время активно занимаемся благоустройством улиц в Заре. Включим в график и улицу Велозаводскую. В октябре отсыпем ее щебнем», — сказал Олег Денисов.

Он сообщил, что работы по монтажу опор освещения на ряде улиц поселка Ласточкино гнездо намечены на декабрь 2025 года.

В свою очередь жительница 4-го Черниговского проезда поставила под сомнение законность возведения станции техобслуживания поблизости от ее домовладения.

Олег Денисов подтвердил, что земельные участки по указанному адресу под СТО не предоставлялись, строительство ведется в охранной зоне газопровода без соблюдения необходимых требований, в Первомайский районный суд Пензы направлено исковое заявление о признании объекта самовольной постройкой и последующем сносе в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Всего в ходе приема, состоявшегося 19 августа, Олег Денисов рассмотрел 10 обращений. Они касались, в частности, обустройства лыжероллерной трассы в Заре, благоустройства детской и спортивной площадок, возможности получения жилья по договору соцнайма, включения многоквартирного дома в программу капремонта, исключения жилых помещений из состава специализированного фонда и других вопросов.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение
Олег Мельниченко в Мелитополе встретился с военнослужащими из Пензенской области В Заречном в пруд зоны отдыха «Лесная» добавили третью партию биологически активных препаратов против водорослей
В Кузнецке при воздушной тревоге и ракетной опасности жители смогут укрыться в подъездах с устройствами разблокировки дверей В Пензенской области мошенники стали использовать видеозвонки и отправлять гражданам в сообщениях вредоносные ссылки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама