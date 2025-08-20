Олег Денисов провел прием граждан Общество

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов провел прием граждан в мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

Одной из первых к нему обратилась жительница микрорайона Заря, которая озвучила просьбу об отсыпке дороги на улице Велозаводской и поинтересовалась сроками завершения работ по обустройству уличного освещения.

«В настоящее время активно занимаемся благоустройством улиц в Заре. Включим в график и улицу Велозаводскую. В октябре отсыпем ее щебнем», — сказал Олег Денисов.

Он сообщил, что работы по монтажу опор освещения на ряде улиц поселка Ласточкино гнездо намечены на декабрь 2025 года.

В свою очередь жительница 4-го Черниговского проезда поставила под сомнение законность возведения станции техобслуживания поблизости от ее домовладения.

Олег Денисов подтвердил, что земельные участки по указанному адресу под СТО не предоставлялись, строительство ведется в охранной зоне газопровода без соблюдения необходимых требований, в Первомайский районный суд Пензы направлено исковое заявление о признании объекта самовольной постройкой и последующем сносе в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Всего в ходе приема, состоявшегося 19 августа, Олег Денисов рассмотрел 10 обращений. Они касались, в частности, обустройства лыжероллерной трассы в Заре, благоустройства детской и спортивной площадок, возможности получения жилья по договору соцнайма, включения многоквартирного дома в программу капремонта, исключения жилых помещений из состава специализированного фонда и других вопросов.