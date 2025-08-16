Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 16 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1965 года рождения лишилась 760 тыс. рублей после телефонного общения с мошенниками.

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который выдал себя за работника телекоммуникационной компании и предложил продиктовать свои данные в рамках проведения работ по замене номеров.

«Через несколько дней потерпевшей поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником силового ведомства. Мужчина сообщил, что от ее имени была совершена попытка перевода денежных средств на экстремистские счета. Для того чтобы при обыске не изъяли все накопления заявительницы, звонивший убедил ее отправить все имеющиеся деньги на указанный им счет. Доверившись злоумышленнику, женщина взяла из дома все свои деньги и проследовала к банкомату, где перевела 760 тыс. рублей на мошеннические счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».