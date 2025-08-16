21:28:05 Суббота, 16 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета

13:30 | 16.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1965 года рождения лишилась 760 тыс. рублей после телефонного общения с мошенниками.

Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который выдал себя за работника телекоммуникационной компании и предложил продиктовать свои данные в рамках проведения работ по замене номеров.

«Через несколько дней потерпевшей поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником силового ведомства. Мужчина сообщил, что от ее имени была совершена попытка перевода денежных средств на экстремистские счета. Для того чтобы при обыске не изъяли все накопления заявительницы, звонивший убедил ее отправить все имеющиеся деньги на указанный им счет. Доверившись злоумышленнику, женщина взяла из дома все свои деньги и проследовала к банкомату, где перевела 760 тыс. рублей на мошеннические счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
В Спасском кафедральном соборе Пензы с 9 августа возобновятся богослужения Денис Соболев поздравил работников учреждений физической культуры и спорта с Днем физкультурника
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама