В Кузнецке осуждена группа вымогателей Криминал

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Четверо жителей города Кузнецка Пензенской области в зависимости от роли и степени участия признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По делу установлено, что с 2019 по 2023 годы злоумышленники, желая незаконно обогатиться, под мнимыми предлогами вымогали деньги у граждан, при этом применяя способы и методы устрашения из лихих 1990-х. Кроме того, один из участников группы, желая помочь своему товарищу избавиться от крупного долга, угрожал бизнесмену из Самары тем, что сделает его инвалидом, сожжет дом, машину и найдет его родственников с целью расправы. Все потерпевшие воспринимали угрозы реально, так как знали, что вымогатели позиционировали себя как представителей криминальной среды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что фигурантам уголовного дела назначено от 1 года до 4 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы.

«Приговор вступил в законную силу», — отмечается в тексте.