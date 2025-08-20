17:38:41 Среда, 20 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке осуждена группа вымогателей

14:03 | 20.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Четверо жителей города Кузнецка Пензенской области в зависимости от роли и степени участия признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Кузнецке осуждена группа вымогателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что с 2019 по 2023 годы злоумышленники, желая незаконно обогатиться, под мнимыми предлогами вымогали деньги у граждан, при этом применяя способы и методы устрашения из лихих 1990-х. Кроме того, один из участников группы, желая помочь своему товарищу избавиться от крупного долга, угрожал бизнесмену из Самары тем, что сделает его инвалидом, сожжет дом, машину и найдет его родственников с целью расправы. Все потерпевшие воспринимали угрозы реально, так как знали, что вымогатели позиционировали себя как представителей криминальной среды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что фигурантам уголовного дела назначено от 1 года до 4 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы.

«Приговор вступил в законную силу», — отмечается в тексте.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение
Олег Мельниченко в Мелитополе встретился с военнослужащими из Пензенской области В Заречном в пруд зоны отдыха «Лесная» добавили третью партию биологически активных препаратов против водорослей
В Кузнецке при воздушной тревоге и ракетной опасности жители смогут укрыться в подъездах с устройствами разблокировки дверей В Пензенской области мошенники стали использовать видеозвонки и отправлять гражданам в сообщениях вредоносные ссылки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама