Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с информацией о нападении безнадзорной собаки на ребенка в Кузнецке Криминал

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении безнадзорной собаки на мальчика в городе Кузнецке Пензенской области.

«В СМИ сообщается, что в августе текущего года в городе Кузнецке Пензенской области бродячая собака набросилась на ребенка, укусив за лицо. Малолетний госпитализирован. Отмечается, что в населенном пункте неоднократно происходили аналогичные случаи. В СУ СК России по Пензенской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.