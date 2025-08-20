Связь 4G от МТС стала доступна еще в 20 малых селах Пензенской области

17:38:58 Среда, 20 августа
Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Еще 20 малых сел Пензенской области подключены к сети LTE от МТС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба МТС

«Качественная мобильная связь и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны жителям сел Дубровка и Бегуч в Камешкирском районе, Мордовская Норка в Шемышейском районе, Можарка и Шнаево в Городищенском районе, Ега, Русский Качим и Кряжимское в Сосновоборском районе, Точка и Дубровское в Лопатинском районе, Казеевка и Большая Валяевка в Пензенском районе, Ивановка и Волынщино в Бековском районе, Архангельск в Пачелмском районе, Засечное в Нижнеломовском районе, Сканово в Наровчатском районе, Долгово в Земетчинском районе, Блиновка в Каменском районе и Кандиевка в Башмаковском районе», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что благодаря обновлению телеком-оборудования местные жители получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и платформами, учиться и работать онлайн.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, связь 4G теперь доступна, в частности, в селе Сканово, где находится Троице-Сканов монастырь.

«Круглогодично сюда приезжают паломники и туристы со всей страны. Для нас важно создать для них возможность всегда оставаться на связи и строить маршруты в пути», — сказал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.


