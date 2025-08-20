В Пензе пенсионер перечислил на «безопасный счет» около 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1957 года рождения по совету телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, перечислил около 1,5 млн. рублей на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонивший убедил собеседника перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции. Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям незнакомца, он снял свои сбережения и перечислил на банковский счет, указанный мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.