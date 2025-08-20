10:07:16 Среда, 20 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионер перечислил на «безопасный счет» около 1,5 млн. рублей

09:13 | 20.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1957 года рождения по совету телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, перечислил около 1,5 млн. рублей на «безопасный счет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе пенсионер перечислил на «безопасный счет» около 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонивший убедил собеседника перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции. Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям незнакомца, он снял свои сбережения и перечислил на банковский счет, указанный мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело
ООО «Санаторий «Заречье» получило лицензию на оказание медуслуг Педагогический форум «Реализация стратегии развития образования в Пензенской области» пройдет 18-21 августа
В Пензе предприниматель стал фигурантом дела о нарушении авторских прав Замначальника пензенского УМВД Анатолия Трыханова проводили на заслуженный отдых
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама