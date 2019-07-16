Жительница Пензы перевела 225 тыс. рублей «сотруднику банка» Криминал

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 225 тыс. рублей, став жертвой мошенничества, совершенного под видом сотрудника банка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«56-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что неизвестные лица пытаются снять деньги со счета ее карты. Для сохранения средств он убедил ее перевести сбережения на счет названного им электронного кошелька», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.