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Жительница Пензы перевела 225 тыс. рублей «сотруднику банка»

12:55 | 16.07.2019 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 225 тыс. рублей, став жертвой мошенничества, совершенного под видом сотрудника банка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Жительница Пензы перевела 225 тыс. рублей «сотруднику банка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«56-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что неизвестные лица пытаются снять деньги со счета ее карты. Для сохранения средств он убедил ее перевести сбережения на счет названного им электронного кошелька», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.

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