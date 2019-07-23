В Наровчате суд прекратил дело о махинации с субсидией Минтруда Криминал

Наровчат, 23 июля 2019. PenzaNews. Районный суд в Наровчате Пензенской области прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Газсантехмонтаж» Николая Журавлева, которому вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

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«Из материалов дела следовало, что в ноябре 2014 года директор ООО «Газсантехмонтаж» [Николай] Журавлев обратился в центр занятости населения Наровчатского района с заявкой о возмещении понесенных затрат на оборудование рабочего места оператора системы видеонаблюдения для инвалида, предоставив документы, подтверждающие понесенные организацией затраты на покупку и монтаж аппаратуры, и фиктивный трудовой договор о приеме на работу инвалида», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он отметил, что региональный Минтруд на основании поданной заявки перечислил организации 100 тыс. рублей, которые Николай Журавлев, используя свое служебное положение, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Представитель суда отметил, что мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением.

По его словам, адвокат Николая Журавлева в судебном заседании ходатайствовал о прекращении производства по уголовному делу, поскольку на его подзащитного, достигшего 55 лет на момент совершения преступления, распространялось постановление Госдумы России от 24 июня 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Прекращение производства по делу не освободило бывшего руководителя от возмещения ущерба, нанесенного министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с него 100 тыс. рублей и наложил арест на личное имущество. Постановление вступило в законную силу», — пояснил собеседник агентства.