Завершено расследование дела о вымогательстве денег у пензенского студента Криминал

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Житель Пензы и его несовершеннолетний знакомый предстанут перед судом за вымогательство денег у студента одного из колледжей города. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она напомнила, что уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» было возбуждено после того, как сотрудники одного из колледжей и министерства образования области проинформировали руководство регионального следственного управления СКР о том, что некие лица требуют денежные средства у студента, находившегося в трудной жизненной ситуации.

По ее словам, преступление расследовано при взаимодействии с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области.

«По данным следствия, в начале февраля 2019 года 18-летний житель Пензы и его 15-летний знакомый, действуя группой лиц по предварительному сговору, под предлогом выяснения отношений в связи с возникшим ранее конфликтом между потерпевшим и их общей знакомой девушкой требовали от 16-летнего учащегося пензенского колледжа денежные средства в размере 5 тыс. рублей из ежемесячного социального пособия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что подросток нанес студенту несколько ударов ногой и руками.

«Соучастники угрожали ему дальнейшим применением насилия в случае невыполнения указанных требований. Через несколько дней подельники увеличили сумму так называемого «долга» потерпевшего до 6 тыс. рублей. Вечером 20 февраля они вновь встретились с ним на улице Аустрина в Пензе и сообщили о новом повышении размера требуемых у него денежных средств до 8 тыс. рублей», — добавила старший помощник главы СУ СКР.

Она пояснила, что в ходе расследования уголовного дела оба соучастника были задержаны, обвиняемый 2000 года рождения заключен под стражу, его несовершеннолетний товарищ помещен под домашний арест.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.