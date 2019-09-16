Житель Пензы лишился 25 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка» Криминал

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Житель Пензы перевел 25 тыс. рублей телефонному мошеннику, который действовал под видом сотрудника банка.

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«На мобильный телефон 29-летнего пензенца позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сказал, что со счета карты собеседника пытаются снять денежные средства. По его словам, для отмены операции необходимо было сообщить реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS-сообщениях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина выполнил инструкции незнакомца, после чего с его карты были списаны деньги.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.