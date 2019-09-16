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В Пензенской области зафиксирован новый способ мошенничества с банковской картой

13:54 | 16.09.2019 | Криминал

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Новый способ хищения денежных средств граждан с использованием мессенджеров Viber и WhatsApp зарегистрирован в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области зафиксирован новый способ мошенничества с банковской картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве примера в ведомстве привели случай с жительницей Бессоновского района, получившей в WhatsApp сообщение от неизвестного ранее пользователя, в котором говорилось об оформлении на ее номер платной подписки на просмотр кинофильмов и предстоящем списании 7,3 тыс. рублей.

В пресс-службе пояснили, что в тексте предлагалось позвонить по указанному номеру «службы финансовой безопасности», если подобную операцию абонент не совершал.

«Женщина перезвонила по данному телефону. Ей ответил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, не уточнив, какого именно, и сказал, что для предотвращения списания необходимо проверить SMS и продиктовать коды», — сказали в управлении.

В УМВД уточнили, что жительница Бессоновского района увидела на своем телефоне два сообщения с похожим текстом о списании 7,3 тыс. рублей и разными кодами, назвала эти комбинации цифр злоумышленнику, после чего обнаружила пропажу со счета 14,6 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.

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