Пензенец задержан в числе предполагаемых организаторов аферы с оказанием юруслуг Криминал

Волгоград, 22 января 2020. PenzaNews. Три человека — жители Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей — заключены под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного в Волгограде по факту мошенничества при оказании юридических услуг.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего задержаны 10 человек.

«По имеющейся информации, трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр юридической помощи» и арендовали офис в Дзержинском районе Волгограда, где был создан call-центр. Их сообщники размещали объявления в интернете, а также звонили гражданам и, представляясь вымышленными именами, предлагали различные юридические услуги», — пояснила она.

Читайте также

Житель Пензы проведет в колонии 7,5 лет за попытку убить и сжечь человека

Ирина Волк добавила, что злоумышленники, не имеющие специального образования, заключали договоры, условия которых не соблюдались, а если потерпевшие требовали вернуть деньги, их заставляли подписать акт оказанных услуг и рекомендовали обращаться в суд.

«Установлены 50 потерпевших, большинство из которых — пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 млн. рублей», — уточнила представитель министерства.

По ее словам, дома и в офисе у фигурантов уголовного дела обнаружены магнитные носители информации, документы и черновые записи, визитные карточки, содержащие вымышленные анкетные данные, а также банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время расследование продолжается.