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В Пензе предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов

11:47 | 09.09.2020 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов» возбуждено в Пензе в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель в период с января 2017 года по декабрь 2018-го путем непредставления в налоговый орган деклараций и расчетов уклонился от уплаты единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2017 и 2018 годы», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сумма задолженности превысила 3,2 млн. рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения налогового преступления и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности», — пояснила Татьяна Махницкая.

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