EN
14:45:27 Пятница, 26 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО Песков объяснил, почему до сих пор не назначен врио губернатора Пензенской области

В Пензе по подозрению в сбыте наркотиков задержаны безработные из Вологодской области

09:24 | 26.03.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Двое безработных жителей Вологодской области задержаны по подозрению в сбыте наркотиков на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе по подозрению в сбыте наркотиков задержаны безработные из Вологодской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данные граждане через «закладку», оборудованную на территории садового товарищества, пытались сбыть сверток с порошкообразным веществом светлого цвета», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что по результатам экспертизы оно определено как наркотическое.

«Мужчины дали признательные показания. По их словам, они являются распространителями наркотических средств запрещенного интернет-магазина», — отметили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
В Каменском районе в результате ДТП погибли два человека Пензячка перевела неизвестным 280 тыс. рублей, пытаясь предотвратить кражу денег
В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом В Пензенской области 48 тыс. человек перешли на электронные трудовые книжки
В пензенской колонии №7 двое осужденных приняли православие В Пензе не дали замерзнуть пьяному мужчине, который вышел на весенний лед, устал и упал
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама