В Пензе по подозрению в сбыте наркотиков задержаны безработные из Вологодской области Криминал

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Двое безработных жителей Вологодской области задержаны по подозрению в сбыте наркотиков на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Данные граждане через «закладку», оборудованную на территории садового товарищества, пытались сбыть сверток с порошкообразным веществом светлого цвета», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что по результатам экспертизы оно определено как наркотическое.

«Мужчины дали признательные показания. По их словам, они являются распространителями наркотических средств запрещенного интернет-магазина», — отметили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.