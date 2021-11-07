Житель Заречного перевел мошенникам более 1 млн. рублей, желая помочь полиции Криминал

Пенза, 7 ноября 2021. PenzaNews. Житель города Заречного Пензенской области 1962 года рождения взял несколько кредитов и перевел неизвестным более 1 млн. рублей, желая помочь сотрудникам полиции поймать мошенников, похищающих деньги с банковских счетов граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции города Москвы. Незнакомец сообщил, что он расследует уголовное дело по факту утечки конфиденциальной информации из банков. Заявитель проверил денежные средства на своих банковских счетах и убедился в их наличии. После этого с подменного номера одного из отделов полиции Пензы ему позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он попросил оказать содействие в установлении банковских работников, причастных к совершению преступлений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что неизвестный, получив согласие зареченца, предупредил его о звонке из ЦБ РФ.

«Через некоторое время ему позвонила девушка, которая объяснила, что на банковских счетах собеседника происходят подозрительные операции. Чтобы предотвратить данные незаконные действия, мнимая специалистка предложила ему самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет, после чего долг будет аннулирован. В течение недели, следуя инструкциям незнакомки, мужчина подал несколько заявок в различные банки на оформление кредитов и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматами, житель Заречного перечислил деньги в размере более 1 млн. рублей на телефонные номера и банковские счета, предоставленные мошенницей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».