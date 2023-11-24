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В Богословке женщина скалкой сломала руку бывшему мужу, возбуждено уголовное дело

10:37 | 24.11.2023 | Криминал

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Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Жительница села Богословка Пензенской области 1992 года рождения скалкой сломала руку своему бывшему супругу, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Богословке женщина скалкой сломала руку бывшему мужу, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что в вечернее время женщина находилась у себя дома. Ее бывший супруг вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, и у них возникла ссора. Во время конфликта злоумышленница ударила возлюбленного деревянной скалкой по кисти, что привело к перелому руки. Подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что проживает совместно со своим бывшим мужем, который злоупотребляет спиртными напитками», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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