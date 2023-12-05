В Колышлейском районе возбуждено дело против мужчины, который в ходе конфликта из-за неприготовленного ужина душил сожительницу Криминал

Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено против жителя Колышлейского района Пензенской области, который в ходе конфликта из-за неприготовленного ужина набросился на сожительницу и начал ее душить.

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«В МО МВД России «Колышлейский» поступило сообщение от 49-летней местной жительницы. По словам женщины, сожитель угрожал ей убийством. По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе опроса заявительницы установлено, что она продолжительное время проживает со своим 44-летним сожителем. Мужчина, придя домой после рабочего дня, не обнаружил ужин, который ему обещала хозяйка. На этой почве между сожителями возник конфликт. Злоумышленник набросился на женщину и начал ее душить», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.