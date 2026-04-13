Олег Мельниченко сообщил о старте четвертого потока курса комплексной реабилитации ветеранов СВО в Пензенской области

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о старте четвертого потока курса комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции в рамках проекта «Сурское мужество».

«Сегодня в арт-поместье «Новые берега» стартует новая смена проекта «Сурское мужество» по комплексной реабилитации участников СВО, который мы запустили первыми в стране. В четвертом потоке принимают участие ветераны боевых действий из Пензенской области, Самарской области и Красноярского края», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в понедельник, 13 апреля.

Он напомнил, что проект, который инициирован совместно с уроженкой Пензы, уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, с 2026 года реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Теперь заявки на участие в «Сурском мужестве» принимаются от жителей всех регионов страны. Кураторами четвертого потока выступают выпускники первой смены Сергей Комлев и Павел Турукин», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко пояснил, что программа комплексной реабилитации включает трудовые стажировки в формате мастер-классов, а также обучающий курс по основам предпринимательской деятельности и бизнес-проектированию.

«У каждого участника «Сурского мужества» есть возможность подготовить бизнес-план и заключить социальный контракт на открытие собственного дела», — добавил он.

Глава региона отметил, что с тремя выпускниками первого потока заключены соцконтракты на открытие СТО, организацию выращивания грибов, а также запуск производства межкомнатных дверей и винтовых лестниц.

«Помогаем ветеранам специальной военной операции найти свое место в мирной жизни, в том числе через предпринимательскую деятельность», — подчеркнул Олег Мельниченко.