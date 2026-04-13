19:59:52 Понедельник, 13 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко сообщил о старте четвертого потока курса комплексной реабилитации ветеранов СВО в Пензенской области

14:26 | 13.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о старте четвертого потока курса комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции в рамках проекта «Сурское мужество».

Олег Мельниченко сообщил о старте четвертого потока курса комплексной реабилитации ветеранов СВО в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня в арт-поместье «Новые берега» стартует новая смена проекта «Сурское мужество» по комплексной реабилитации участников СВО, который мы запустили первыми в стране. В четвертом потоке принимают участие ветераны боевых действий из Пензенской области, Самарской области и Красноярского края», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в понедельник, 13 апреля.

Он напомнил, что проект, который инициирован совместно с уроженкой Пензы, уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, с 2026 года реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Теперь заявки на участие в «Сурском мужестве» принимаются от жителей всех регионов страны. Кураторами четвертого потока выступают выпускники первой смены Сергей Комлев и Павел Турукин», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко пояснил, что программа комплексной реабилитации включает трудовые стажировки в формате мастер-классов, а также обучающий курс по основам предпринимательской деятельности и бизнес-проектированию.

«У каждого участника «Сурского мужества» есть возможность подготовить бизнес-план и заключить социальный контракт на открытие собственного дела», — добавил он.

Глава региона отметил, что с тремя выпускниками первого потока заключены соцконтракты на открытие СТО, организацию выращивания грибов, а также запуск производства межкомнатных дверей и винтовых лестниц.

«Помогаем ветеранам специальной военной операции найти свое место в мирной жизни, в том числе через предпринимательскую деятельность», — подчеркнул Олег Мельниченко.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама