12:10:24 Среда, 15 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Земетчино детская школа искусств открыта после капремонта

10:03 | 15.04.2026 | Культура

Печать

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Детская школа искусств в рабочем поселке Земетчино Пензенской области открыта после капитального ремонта.

В Земетчино детская школа искусств открыта после капремонта

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Работы в здании стартовали в октябре 2024 года. Тогда строители обновили систему отопления, электроснабжение, часть коммуникаций, заменили окна, реконструировали санузлы и выполнили отделку второго этажа. В 2025 году привели в порядок крышу, фасад, входные группы и отделали первый этаж», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что модернизация учреждения стала возможной благодаря участию Земетчинского района в пилотном проекте по стимулированию рождаемости, первый этап ремонта был организован в рамках национального проекта «Культура», второй — уже в рамках нацпроекта «Семья».

«На сегодняшний день в школе реализуют семь предпрофессиональных программ: от хорового пения и игры на фортепиано до театрального искусства и живописи. После ремонта открылось хореографическое направление. На базе учреждения работают 14 творческих коллективов, а ученики регулярно становятся победителями международных, всероссийских и областных конкурсов», — сказано в тексте.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама