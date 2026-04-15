В Земетчино детская школа искусств открыта после капремонта Культура

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Детская школа искусств в рабочем поселке Земетчино Пензенской области открыта после капитального ремонта.

«Работы в здании стартовали в октябре 2024 года. Тогда строители обновили систему отопления, электроснабжение, часть коммуникаций, заменили окна, реконструировали санузлы и выполнили отделку второго этажа. В 2025 году привели в порядок крышу, фасад, входные группы и отделали первый этаж», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что модернизация учреждения стала возможной благодаря участию Земетчинского района в пилотном проекте по стимулированию рождаемости, первый этап ремонта был организован в рамках национального проекта «Культура», второй — уже в рамках нацпроекта «Семья».

«На сегодняшний день в школе реализуют семь предпрофессиональных программ: от хорового пения и игры на фортепиано до театрального искусства и живописи. После ремонта открылось хореографическое направление. На базе учреждения работают 14 творческих коллективов, а ученики регулярно становятся победителями международных, всероссийских и областных конкурсов», — сказано в тексте.