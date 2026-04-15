В Пензе вступил в силу приговор жителю Липецка, открыто похитившему у пенсионерки 10 млн. рублей

17:03 | 15.04.2026 | Криминал

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Первомайского районного суда Пензы, в соответствии с которым жителю Липецка назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за открытое хищение у 70-летней пенсионерки 10 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе вступил в силу приговор жителю Липецка, открыто похитившему у пенсионерки 10 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По делу установлено, что в июне 2025 года в дневное время осужденный, располагая информацией о наличии у 70-летней жительницы Пензы при себе крупной денежной суммы, дождался женщину возле дома, подбежал и выхватил из ее руки пакет, в котором находились 10 млн. рублей, после чего скрылся с места преступления. Злоумышленник, обнаруженный через непродолжительное время сотрудниками полиции, был опознан потерпевшей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе рассмотрения дела мужчина свою вину в совершении преступления не признал.

Из текста следует, что суд первой инстанции удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с мужчины 10 млн. рублей, в целях исполнения решения обращено взыскание на принадлежащий ему автомобиль «Daewoo Nexia» и денежные средства в размере 600 тыс. рублей.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили об оправдании. В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в тексте.


