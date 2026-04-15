Новый участок трассы М5 в обход Спасска планируется сдать в сентябре — Олег Мельниченко

18:00 | 15.04.2026 | Общество

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что новый участок федеральной трассы М5 «Урал», строительство которого ведется в обход города Спасска, планируется сдать в сентябре.

Новый участок трассы М5 в обход Спасска планируется сдать в сентябре — Олег Мельниченко

Фото: канал Олега Мельниченко в мессенджере Max

«Вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснуллин отметил Пензенскую область в числе регионов страны, где по поручению президента идет работа по строительству обходов городов. Он подчеркнул, что такие объекты снижают транспортную нагрузку, ускоряют доставку грузов и улучшают логистику. Строительство трассы М5 «Урал» на 466-487 км ведется в обход города Спасска. Новый участок начинается фактически на границе с Республикой Мордовия. Дорога имеет четыре полосы движения. Предусмотрены три транспортные развязки для доступа к населенным пунктам, а также пять сельскохозяйственных переездов над дорогой, чтобы во время страды тяжелая спецтехника не выезжала на скоростную трассу», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в среду, 15 апреля.

«Общая стоимость работ составляет 11,6 млрд. рублей. Сдача этого важного для дальнейшего развития Пензенской области объекта запланирована на сентябрь», — добавил он.


