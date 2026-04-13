Дневной стационар иссинской больницы переведен в отремонтированный терапевтический корпус

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Дневной стационар иссинской участковой больницы Пензенской области переведен в терапевтический корпус, капитальный ремонт которого выполнен в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

«В конце марта в обновленный корпус переведен дневной стационар. Отделение размещено на половине третьего этажа. Для пациентов предоставлены пять просторных палат и процедурный кабинет. Помещения полностью оснащены новой мебелью и необходимым инвентарем», — сообщила главный врач иссинской участковой больницы Юлия Тивикова.

Она добавила, что пациенты уже оценили новые условия.

«Наши пациенты отмечают, что условия пребывания в дневном стационаре ничем не уступают частным клиникам. Современные интерьеры, удобные кровати, свежий воздух и тишина — все это способствует быстрому восстановлению и улучшению самочувствия», — сказала Юлия Тивикова, слова которой приводятся в сообщении на сайте Минздрава Пензенской области.