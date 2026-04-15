В Бессоновском районе суд лишил женщину родительских прав в отношении четверых детей

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Бессоновский районный суд Пензенской области вынес заочное решение о лишении матери четверых несовершеннолетних детей родительских прав.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, с соответствующим исковым заявлением обратился отец детей, с которым они проживают с 2019 года.

В тексте указано, что решением суда от 27 мая 2019 года женщина была ограничена в родительских правах, поскольку уклонялась от исполнения своих обязанностей, злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни, в январе 2020-го она была восстановлена в родительских правах, так как прошла курс лечения от алкогольной зависимости, трудоустроилась и регулярно выплачивала алименты.

В сообщении добавляется, что впоследствии мать вновь стала вести асоциальный образ жизни, в августе 2023 года решением суда она была предупреждена о необходимости выполнения обязанностей по воспитанию детей и изменения образа жизни, также она была дважды привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«В ходе рассмотрения дела обстоятельства, на которые ссылается истец в своем исковом заявлении, нашли свое подтверждение, ответчица [...] не изменила свой образ жизни, не принимает участия в воспитании и содержании своих детей, не поддерживает с ними общение более двух лет, не интересуется их здоровьем, обучением и развитием. Она не предпринимает мер к трудоустройству, имеет значительную задолженность по алиментным платежам на содержание своих несовершеннолетних детей. [...] Фактически воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей занимаются их отец и его супруга», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в связи с этим суд, действуя в интересах несовершеннолетних, принял решение о лишении ответчицы родительских прав в отношении четверых детей.

«Заочное решение в законную силу не вступило», — уточняется в сообщении.