23:02:59 Среда, 15 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Бессоновском районе суд лишил женщину родительских прав в отношении четверых детей

13:14 | 15.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Бессоновский районный суд Пензенской области вынес заочное решение о лишении матери четверых несовершеннолетних детей родительских прав.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, с соответствующим исковым заявлением обратился отец детей, с которым они проживают с 2019 года.

В тексте указано, что решением суда от 27 мая 2019 года женщина была ограничена в родительских правах, поскольку уклонялась от исполнения своих обязанностей, злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни, в январе 2020-го она была восстановлена в родительских правах, так как прошла курс лечения от алкогольной зависимости, трудоустроилась и регулярно выплачивала алименты.

В сообщении добавляется, что впоследствии мать вновь стала вести асоциальный образ жизни, в августе 2023 года решением суда она была предупреждена о необходимости выполнения обязанностей по воспитанию детей и изменения образа жизни, также она была дважды привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«В ходе рассмотрения дела обстоятельства, на которые ссылается истец в своем исковом заявлении, нашли свое подтверждение, ответчица [...] не изменила свой образ жизни, не принимает участия в воспитании и содержании своих детей, не поддерживает с ними общение более двух лет, не интересуется их здоровьем, обучением и развитием. Она не предпринимает мер к трудоустройству, имеет значительную задолженность по алиментным платежам на содержание своих несовершеннолетних детей. [...] Фактически воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей занимаются их отец и его супруга», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в связи с этим суд, действуя в интересах несовершеннолетних, принял решение о лишении ответчицы родительских прав в отношении четверых детей.

«Заочное решение в законную силу не вступило», — уточняется в сообщении.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама