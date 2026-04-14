В центре Пензы планируется установить 11 бронзовых мини-скульптур

10:00 | 14.04.2026 | Общество

Пенза, 14 апреля 2026. PenzaNews. 11 бронзовых мини-скульптур планируется установить на туристическом маршруте в центре Пензы в рамках проекта «Пензяки-добряки». Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В центре Пензы планируется установить 11 бронзовых мини-скульптур

Фото: Penza-gorod.ru

«На планерке коллеги из управления культуры и управления градостроительства и архитектуры представили интересный проект «Пензяки-добряки». Он добавит новые точки притяжения для путешественников, поможет повысить узнаваемость нашего города. Рассчитываем, что 11 бронзовых фигурок высотой 20-30 сантиметров украсят центральную часть Пензы по пути следования туристического маршрута — от сквера Лермонтова до парка Белинского. Мини-скульптуры появятся у оборонительного вала, на улице Московской, в сквере Дениса Давыдова, у драмтеатра, краеведческого музея и в других знаковых местах. Каждый архитектурный объект будет нести свою смысловую нагрузку. Привлекать внимание к нашим достопримечательностям и историко-культурному наследию», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере Max в понедельник, 13 апреля.

По его словам, опыт других городов показывает, что «симпатичные персонажи помогают разнообразить привычное пространство и стать «магнитом» для любителей путешествовать».

«По мере готовности обязательно познакомлю вас с презентацией проекта. Средства на его реализацию выделим из доходов от турналога», — отметил глава города.

«Часть из них также планируем направить на монтаж барельефа основателям Пензы. А еще для улучшения турнавигации разместим информационный стенд на Привокзальной площади. Кроме того, профинансируем установку декоративных скамеек и урн в скверах «Кукушка», «Семейный», Белинского, Дениса Давыдова», — добавил Олег Денисов.


