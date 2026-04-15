Олег Денисов лично проверил ход работ по ремонту школ №56 и №27 в Пензе Образование

Пенза, 15 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов лично проверил ход работ по капитальному ремонту школ №56 и №27.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере Max

«Модернизацию учреждений образования реализуем по нацпроекту «Молодежь и дети» при поддержке нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко. [...] В школе №56 имени Героя России Александра Михайловича Самокутяева идет замена инженерных коммуникаций, ремонт фасада, монтаж системы освещения и электроснабжения. Подрядчик опережает график. Сроки сжатые, в августе объект должен быть полностью готов к новому учебному году», — написал он в своем канале в мессенджере Max в минувший вторник, 14 апреля.

Он добавил, что ремонт в школе №27 рассчитан на два года.

«Уже начались демонтажные и общестроительные мероприятия. Здесь учатся дети и с особенностями развития, поэтому условия должны быть максимально комфортными», — подчеркнул Олег Денисов.

Глава города обратил внимание на то, что работы в учебных заведениях ведутся во второй половине дня и не мешают образовательному процессу.

«Также в этом году капремонт проходит в школе №28 и гимназии «САН». Держу на контроле каждый объект», — добавил он.