В Нижнеломовском районе пенсионерка поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась около 1,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Нижнеломовского района Пензенской области 1941 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что банковские работники якобы разглашают ее персональные данные и сведения о счетах, лишилась около 1,7 млн. рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, незнакомец убедил пенсионерку «задекларировать» свои сбережения и передать их курьеру, назвав перед этим кодовое слово.

«Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая передала 1 млн. 690 тыс. рублей неизвестным на пороге своей квартиры, назвав кодовое слово. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».