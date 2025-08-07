18:05:17 Четверг, 7 августа
Бывшая замглавы администрации Бессоновского района получила 3 года колонии за кражу денег с карт погибших участников СВО

09:10 | 07.08.2025 | Криминал

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Бывшая заместитель главы администрации Бессоновского района Пензенской области приговорена к 3 годам колонии общего режима за кражу более 850 тыс. рублей с банковских карт двоих погибших участников СВО, ей предоставлена отсрочка реального отбытия наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда Пензы.

Бывшая замглавы администрации Бессоновского района получила 3 года колонии за кражу денег с карт погибших участников СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Из него следует, что в 2024 году чиновница получила от двоих жителей района, заключивших контракты о прохождении военной службы, дубликаты их банковских карт и PIN-коды, а после гибели мужчин в зоне СВО похитила с их карт более 300 тыс. и 550 тыс. рублей соответственно.

«Подсудимая в судебном заседании вину в совершении преступлений признала полностью, раскаялась в содеянном», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.


