Жительница Пензы лишилась денег после звонков из «телекоммуникационной компании» и с «портала госуслуг» Криминал

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась денег после телефонного общения с мошенниками, которые выдали себя за работников телекоммуникационной компании и портала госуслуг.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который сообщил, что у нее заканчивается договор на обслуживание номера и для его продления необходимо продиктовать код из SMS.

«Доверившись собеседнику, потерпевшая выполнила все его требования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем с женщиной связался другой злоумышленник, который представился работником портала госуслуг, предупредил о попытке неких лиц похитить ее деньги и убедил перевести сбережения на «безопасный счет».

«Не подозревая обмана, заявительница, следуя его инструкциям, перечислила средства на указанный звонившим банковский счет. Позже она осознала, что стала жертвой обмана. Размер ущерба превысил 250 тыс. рублей», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».