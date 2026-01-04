11:32:21 Воскресенье, 4 января
Четыре модельные библиотеки Пензенской области отобраны для участия в проекте «Гений места»

11:02 | 04.01.2026 | Культура

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Четыре модельные библиотеки Пензенской области — в Колышлее, Сердобске, Индерке и селе Лермонтово — вошли в число победителей конкурсного отбора для участия в проекте «Гений места» в 2026 году, который был проведен Минкультуры РФ и российской государственной библиотекой.

Четыре модельные библиотеки Пензенской области отобраны для участия в проекте «Гений места». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Ранее эти учреждения были модернизированы до модельного стандарта благодаря национальному проекту «Культура» и его преемнику — нацпроекту «Семья». На базе библиотек-победителей пензенцы смогут развивать свои творческие инициативы, получать знания и навыки по разным направлениям креативных индустрий, а также знакомиться с профильной литературой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что на данный момент проект «Гений места» реализуется на базе шести учреждений культуры Пензенской области.

«На базе центральной районной библиотеки имени Т.З. Семушкина Лунинского района создан медиацентр «ПроЛунино», в махалинской сельской библиотеке проводятся мероприятия по направлению «Искусство», на базе пензенского планетария работает научно-просветительский центр, в областной библиотеке для детей и юношества ведется профориентация подростков. В городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина города Пензы ребята занимаются в мастерской «Предметная анимация», а в библиотеке имени М.Н. Пономарева Башмаковского района работает платформа для общения креативной молодежи «Библиопланета молодых», — уточняется в тексте.


