В Пензенской области из-за непогоды продлены временные ограничения на федеральных трассах Общество

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Действие временных ограничений для автотранспорта, которые были введены накануне на участках федеральных трасс в Пензенской области из-за неблагоприятных погодных условий, продлено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте ФКУ «Поволжуправтодор», с 9.00 воскресенья, 4 января, временно ограничено движение на следующих участках:

км 466 + 540 – км 780 + 320 М5 «Урал» для большегрузных и маршрутных транспортных средств;

км 320 + 900 – км 516 + 100 Р-158 для большегрузных и маршрутных транспортных средств;

км 124 + 000 – км 278 + 000 Р-208 для большегрузных и маршрутных транспортных средств;

км 0 + 000 – км 115 + 140 Р-207 для большегрузных и маршрутных транспортных средств;

км 93 – км 115 + 140 Р-207 — Р-260 для всех видов транспортных средств.

Причина временных мер — сильный снег, метель, порывистый ветер, ограниченная видимость.