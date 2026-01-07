14:53:44 Среда, 7 января
Жительница Никольского района лишилась более 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

12:16 | 07.01.2026 | Происшествия

Пенза, 7 января 2026. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником казначейства и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 700 тыс. рублей.

Жительница Никольского района лишилась более 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, под предлогом предотвращения незаконных операций звонивший убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет».

«Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя его инструкциям, она перечислила свои сбережения на банковский счет, указанный мошенником. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 700 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


