16:09:46 Вторник, 12 августа
В Пензе предприниматель стал фигурантом дела о нарушении авторских прав

15:08 | 12.08.2025 | Криминал

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» возбуждено в отношении жителя Пензы 1984 года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе предприниматель стал фигурантом дела о нарушении авторских прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе установлено, что житель города Пензы, являясь индивидуальным предпринимателем, приобрел и использовал станок для производства мебели, содержащий не разрешенный к свободному распространению программный продукт, который является результатом интеллектуальной деятельности фирмы-разработчика. Поле этого подозреваемый выставил объявление в сети интернет о том, что ищет работника, который умеет пользоваться указанным станком с программным управлением», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ущерб, причиненный правообладателю в результате противоправной деятельности индивидуального предпринимателя, составил около 2 млн. рублей.

Из текста следует, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


